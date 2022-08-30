В США планують узгодити продаж зброї Тайваню загальною вартістю в мільярд доларів

Адміністрація Байдена готує відповідний запит у Конгрес Сполучених Штатів, інформує ZN.ua.

В США планують узгодити продаж зброї Тайваню загальною вартістю в мільярд доларів
© brookings.edu

Після візиту американської конгресвумен Ненсі Пелосі на Тайвань, Китай почав показові військові навчання поблизу острова. Продемонстрована бойова міць КНР, змусила замислитися Адміністрацію президента США та розглянути можливість надання військової допомоги Тайбею. Як повідомляє Politico, наразі готується офіційний запит до Конгресу Сполучених Штатів із проханням дозволити продаж зброї Тайваню.

Мова йде про військовий пакет загальною вартістю 1,1 млрд доларів, який включатиме 60 протикорабельних ракет AGM-84L Harpoon Block II за 355 млн доларів, 100 тактичних ракет класу «повітря-повітря» AIM-9X Block II Sidewinder за 85,6 млн доларів і 655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар. Також американські винищувачі Тайбея F-16 оснащуватимуться ракетами Sidewinder. Проте пакет знаходиться на стадії підготовки та все ще може змінитися.

Після того, як документ буде повністю підготовлений, він буде запропонований на розгляд Конгресу. Напевно ініціатива буде схвалена, проте сам процес реалізації задуманого може зайняти час, особливо якщо враховувати, що обидві палати перебувають на канікулах.

Тим часом крейсери ВМС США Chancellorsville та Antietam пройшли через Тайванську протоку. Через що Збройні сили Китаю були приведені у бойову готовність.

Нагадаємо, після візиту Ненсі Пелосі, у середині серпня, в рамках поїздки в Індо-Тихоокеанський регіон на Тайвань прибула делегація конгресменів США на чолі з сенатором Едом Маркі.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Блок рекламы


Похожие новости
В Кремлі відпрацьовують варіант застосування нафтової зброї проти ЄС — експертВ Кремлі відпрацьовують варіант застосування нафтової зброї проти ЄС — експерт
Окупанти "високоточною" ракетою за сотні тисяч доларів зруйнували туалет: фотоОкупанти "високоточною" ракетою за сотні тисяч доларів зруйнували туалет: фото
WP: Пентагон нарощує поставки зброї Україні через мореWP: Пентагон нарощує поставки зброї Україні через море
Збройні сили Китаю приведені у бойову готовність на тлі проходу військових кораблів США біля ТайванюЗбройні сили Китаю приведені у бойову готовність на тлі проходу військових кораблів США біля Тайваню
Зі східних регіонів планують евакуювати до зими півмільйона українцівЗі східних регіонів планують евакуювати до зими півмільйона українців
Ліве крило партії Шольца застерігає від поставок зброї в Україну та закликає до мирних переговорів з РФЛіве крило партії Шольца застерігає від поставок зброї в Україну та закликає до мирних переговорів з РФ
Ми не можемо, на жаль, спрямовувати мільярди зовнішньої допомоги на війну, - Олександр КорнієнкоМи не можемо, на жаль, спрямовувати мільярди зовнішньої допомоги на війну, - Олександр Корнієнко
США дають Україні більше зброї, ніж оголошують – PoliticoСША дають Україні більше зброї, ніж оголошують – Politico
Кулеба назвав європейські країни, для яких постачання зброї Україні досі є «темою-табу»Кулеба назвав європейські країни, для яких постачання зброї Україні досі є «темою-табу»
РФ продовжує геноцид українців: окупанти планують створити фільтраційний пост у Запорізькій областіРФ продовжує геноцид українців: окупанти планують створити фільтраційний пост у Запорізькій області
Последние новости
Подгружаем последние новости