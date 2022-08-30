В США планують узгодити продаж зброї Тайваню загальною вартістю в мільярд доларів

Після візиту американської конгресвумен Ненсі Пелосі на Тайвань, Китай почав показові військові навчання поблизу острова. Продемонстрована бойова міць КНР , змусила замислитися Адміністрацію президента США та розглянути можливість надання військової допомоги Тайбею. Як повідомляє Politico , наразі готується офіційний запит до Конгресу Сполучених Штатів із проханням дозволити продаж зброї Тайваню.

Мова йде про військовий пакет загальною вартістю 1,1 млрд доларів, який включатиме 60 протикорабельних ракет AGM-84L Harpoon Block II за 355 млн доларів, 100 тактичних ракет класу «повітря-повітря» AIM-9X Block II Sidewinder за 85,6 млн доларів і 655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар. Також американські винищувачі Тайбея F-16 оснащуватимуться ракетами Sidewinder. Проте пакет знаходиться на стадії підготовки та все ще може змінитися.

Після того, як документ буде повністю підготовлений, він буде запропонований на розгляд Конгресу. Напевно ініціатива буде схвалена, проте сам процес реалізації задуманого може зайняти час, особливо якщо враховувати, що обидві палати перебувають на канікулах.

Тим часом крейсери ВМС США Chancellorsville та Antietam пройшли через Тайванську протоку. Через що Збройні сили Китаю були приведені у бойову готовність.