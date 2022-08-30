Війська РФ випустили по Миколаєву 16 ракет: зруйнувано приватні будинки і транспортну інфраструктуру

Російські війська у понеділок, 30 серпня, масово обстріляли Миколаїв 16 ракетами С-30. Внаслідок обстрілів зруйновано і пошкоджено будівлі і транспорта інфраструктура Миколаєва, заявив голова ОВА Віталій Кім.

"За інформацією ОК "Південь", вдень, 29 серпня, після 15:15 Миколаїв зазнав масованого обстрілу шістнадцятьма зенітними ракетами С-300, який призвів до численних руйнувань і пошкоджень приватних і багатоповерхових будинків, об'єктів транспортної інфраструктури", - зазначив Кім у Telegram.

Окупанти обстріляли Очаків Очаківської громади та село Червоне Воскресенської громади. В результаті обстрілів частково зруйновано будівлю, пошкоджено газопровід. Постраждалих немає.

У Баштанському районі внаслідок розриву ракет пошкоджено приватні будинки. Під постійним обстрілом залишаються села Березнегуватської громади, що знаходиться на лінії розмежування.