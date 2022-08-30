Україна має «хороші шанси» повернути південь – Politico

Росія може спробувати перекинути частину сил зі сходу, або зробити «жест доброї волі», інформує ZN.ua.

Україна має «хороші шанси» повернути південь – Politico
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Україна має «хороші шанси» повернути захоплені Росією території на півдні країни, пише Politico з посиланням на чиновників Міністерства оборони США.

Співрозмовники журналістів підтвердили, що ЗСУ знищили «більшість» мостів через Дніпро, використовуючи передану союзниками зброю. Тим самим залишивши окупантів без можливості оперативно поповнювати запаси зброї та боєприпасів, підвозити резерв.

Знищення мостів є частиною операції Києва з підготовки поля бою до контрнаступу, вважають військові чиновники. У рамках підготовки українські військові також завдають ударів по складах, командних пунктах та аеродромах на окупованій території.

«Мета цього етапу підготовки контрнаступу – відрізати російські сили біля річки та змусити їх здати Херсон. На цьому етапі перетнути річку буде дуже складно», - пояснюють співрозмовники.

США підтримують контрнаступ, передаючи українській стороні дані візуальної розвідки поля бою із супутників і поради про те, як краще використовувати системи озброєння, додав один із них.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що підготовка до контрнаступу розпочалася ще кілька тижнів тому.

Наступне питання, за словами одного з представників Пентагону, полягає в тому, чи вирішать російські війська здати захоплені території півдня чи передислокують сюди підрозділи зі сходу.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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