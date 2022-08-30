«Провести нові вибори, або просто визнати мене переможцем» — Трамп

Дональд Трамп закликав негайно визнати вибори президента США у 2020 році «незворотно скомпрометованими» та визнати його переможцем, або провести нові. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Що більше збираються хмари над самим експрезидентом, якому загрожує кримінальна відповідальність за втручання його довірених осіб у вибори в 2020 році, організацію заворушень в Капітолії під час оголошення їх результатів, а також — у незаконному та неналежному зберіганні таємних документів, то більш медійно-активним він стає.

Завдаючи «удар у відповідь», Трамп заявляє, що після оприлюднення інформації засновника Facebook Марка Цукерберга про те, що ФБР «намагалося приховати інформацію про сумнозвісний ноутбук Хантера Байдена», слід або оголосити «законного переможця» президентських перегонів 2020 року (самого Трампа), або провести нові вибори.

За словами Цукерберга, тоді Facebook обмежив розповсюдження публікацій ЗМІ про вміст ноутбука сина Байдена, який він у квітні 2019 нібито залишив у майстерні з ремонту комп’ютерів та так і не отримав. Жорсткий диск ноутбука нібито містив купу документів і електронних листів, які детально описували сумнівні та прибуткові закордонні бізнес-угоди Хантера Байдена в Україні та Китаї, коли його батько, Джо Байден, був віце-президентом в адміністрації Обами, інформує ZN.ua .

Саме цей факт, на думку Трампа, і сприяв перемозі Джо Байдена.

«Тепер стало остаточно ясно, що ФБР поховало історію з ноутбуком Хантера Байдена перед виборами, бо знало, що якби вони цього не зробили, то Трамп легко переміг би на президентських виборах у 2020 році», — заявив він.

Трамп назвав історію з ноутбуком «масовим шахрайством» та «втручанням у вибори» і єдиним виходом в цій ситуації він вбачає або ж скасування результатів виборів та оголошення його переможцем, або ж «негайне проведення нових виборів».