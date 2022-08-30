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2022-08-30
В Енергодарі окупанти почали викрадати вчителів — міський голова
Терор в Енергодарі не лише не припиняється, а й набуває нових форм, інформує
© Фото из соцсетей
Окупанти перед стартом нового навчального року викрали кількох педагогів в Енергодарі Запорізької області. Про це
За його словами, терор в тимчасово окупованому російськими військами місті не лише не припиняється, а й набуває нових форм.
«Сьогодні вони забрали з власних будинків і відвезли в невідомому напрямку кількох педагогів. Прошу всіх педагогів бути обачними», — написав Орлов.
Він також закликав вчителів за можливості виїжджати на підконтрольні Україні території.
Микита Ткаченко, ZN.ua