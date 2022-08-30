В Енергодарі окупанти почали викрадати вчителів — міський голова

Окупанти перед стартом нового навчального року викрали кількох педагогів в Енергодарі Запорізької області. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

За його словами, терор в тимчасово окупованому російськими військами місті не лише не припиняється, а й набуває нових форм.

«Сьогодні вони забрали з власних будинків і відвезли в невідомому напрямку кількох педагогів. Прошу всіх педагогів бути обачними», — написав Орлов.

Він також закликав вчителів за можливості виїжджати на підконтрольні Україні території.