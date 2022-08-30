У Білому домі розповіли, як бачать подальшу роботу ЗАЕС

США підтримують створення демілітаризованої зони.

У Білому домі розповіли, як бачать подальшу роботу ЗАЕС
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Вашингтон підтримує роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, Москва має забезпечити міжнародній інспекції безпечний доступ до атомної станції. Також у Білому домі підтримують створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, передає Rеuters.

Кірбі також зазначає, що необхідно в короткостроковій перспективі контрольовано заглушити атомні реактори на ЗАЕС заради безпеки.

"Контрольоване відключення ядерних реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дій у короткостроковій перспективі", - заявив він.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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