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2022-08-30
У Білому домі розповіли, як бачать подальшу роботу ЗАЕС
США підтримують створення демілітаризованої зони.
© U.S. Secretary of Defense/flickr
Вашингтон підтримує роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.
За його словами, Москва має забезпечити міжнародній інспекції безпечний доступ до атомної станції. Також у Білому домі підтримують створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, передає
Кірбі також зазначає, що необхідно в короткостроковій перспективі контрольовано заглушити атомні реактори на ЗАЕС заради безпеки.
"Контрольоване відключення ядерних реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дій у короткостроковій перспективі", - заявив він.
Оксана Лебедина, ZN.ua