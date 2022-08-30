Європа – не тиха гавань: Зеленський закликав підтримати візи для росіян

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європи ввести повне ембарго на відносини з країною-агресором.

"Хто не бореться проти терору, той підтримує його, а отже, розділяє відповідальність за всі його наслідки. Це має бути правилом, яке поверне силу всім іншим правилам. Держава, яка погрожує всім навколо себе – від країн Балтії до Казахстану, – має потрапити під повне ембарго від усіх у світі, хто цінує свободу й поважає себе. Потрібне ембарго на всі відносини з Росією, з державою-терористом, поки Росія продовжує війну, поки вона окуповує чужу територію, знищує життя інших народів", - зазначив Зеленський під час виступу на 17-му Стратегічному форумі у Словенії.

Він також закликав запровадити візи для громадян Росії, які хочуть "пересидіти" в Європі, доки інші боряться.

"Європа – не тиха гавань, де можна просто пересидіти той час, коли хтось інший бореться проти російського терору. Але, на жаль, багато громадян Росії саме так сприймають Європу. Саме для цього їм потрібні європейські візи. І, на жаль, жодна з ваших держав не застрахована від того, що воєнні злочинці, на чиїх руках – кров українців, приїдуть до вас просто як туристи, а одного дня отримають наказ – і стануть зовсім не туристами", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що саме громадяни Росії мають першими протидіяти війні.

"Але ми не бачимо постійних і помітних антивоєнних протестів за участю громадян цієї держави – навіть там, де для них немає ризику будь-яких репресій за протести, ще раз це повторюю. А чому так? Я залишу вам це запитання".