ЄСПЛ відновить з 1 вересня розгляд справ проти України

Процес було припинено через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, інформує ZN.ua.

Європейський суд з прав людини з 1 вересня поступово почне відновлювати розгляд справ, у яких Україна виступає відповідачем або заявником, повідомляється на сайті ЄСПЛ.

Розгляд справ було припинено 2 березня через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Заяви про вжиття забезпечувальних заходів щодо України протягом цього часу оброблялися у звичайному режимі. Застосування цих заходів, як і раніше, переоцінюватиметься через регулярні проміжки часу у світлі розвитку ситуації в Україні", - кажуть у ЄСПЛ.

Для справ, розгляд яких призупинився після 24 лютого, встановлять нові терміни розгляду.

Повідомлення про рішення та судження, а також їх публікація поновляться поступово, зазначають у суді.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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