Зеленський: Легенду про «величну державу "Росія"» треба забути

Легенду про «величну державу "Росія"» треба забути, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на 17-му Стратегічному форумі у словенському місті Блед.

"Вони не такі потужні, як вони про себе писали в книгах червоного кольору протягом 100 останніх років. Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни як Україна, Казахстан, Білорусь, країни Балтії. Тому цю легенду про “велику державу” треба забути. Ми на полі бою це показуємо", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна хоче повернути всі свої території. Водночас, за його словами, Росія не хоче йти на переговори щодо цього.

"У їхньому розумінні це ультиматум, у якому ми маємо визнати, що Донбас і Крим - російські території. Нещодавно вони сказали, що Україна має визнати і південь російськими територіями, після того, як вони проведуть там якийсь "референдум", - розказав президент.

Разом з тим, на думку Зеленського, росіяни рано чи пізно обов’язково запропонують Україні стіл переговорів, як тільки усвідомлять ту силу в світі, яка підтримує Україну.