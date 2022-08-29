Зеленський: Легенду про «величну державу "Росія"» треба забути
Президент звернув увагу на те, що Росія експлуатує «славу минулого», інформує
Легенду про «величну державу "Росія"» треба забути,
"Вони не такі потужні, як вони про себе писали в книгах червоного кольору протягом 100 останніх років. Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни як Україна, Казахстан, Білорусь, країни Балтії. Тому цю легенду про “велику державу” треба забути. Ми на полі бою це показуємо", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що Україна хоче повернути всі свої території. Водночас, за його словами, Росія не хоче йти на переговори щодо цього.
"У їхньому розумінні це ультиматум, у якому ми маємо визнати, що Донбас і Крим - російські території. Нещодавно вони сказали, що Україна має визнати і південь російськими територіями, після того, як вони проведуть там якийсь "референдум", - розказав президент.
Разом з тим, на думку Зеленського, росіяни рано чи пізно обов’язково запропонують Україні стіл переговорів, як тільки усвідомлять ту силу в світі, яка підтримує Україну.