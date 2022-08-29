Представництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція проти

Представництво ЄС в Україні вітає плани українського Парламенту продовжити роботу на проєктом нового закону «Про медіа». Про це йдеться на сторінці представництва у Твіттер.

Як підкреслили в європейській інституції, цей закон є важливим для наступних кроків України на шляху до ЄС.

«Закон має забезпечити конкурентний медіа-ринок із чіткими правилами для всіх, незалежним регулятором і узгодженістю з Директивою ЄС», — йдеться у повідомленні.

??We welcome the plans to proceed with the new draft law “On Media” @ua_parliament . It is important for next steps on Ukraine’s path towards the EU. The law needs to ensure a competitive media market with clear rules for all, an independent regulator & alignment with EU Directive pic.twitter.com/xDscRNNsut — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) August 29, 2022

Новий проєкт закону про медіа вже найближчим часом буде внесений на розгляд Верховної Ради.

Верховна Рада має ухвалити закон про медіа у двох читаннях восени. Про це заявляла заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. До 1 грудня, за її словами, закон має бути підписаний президентом.

За словами голови ВР Руслана Стефанчука, всі дискусійні моменти будуть вирішені до другого читання. Це буде перший документ, що розглядатиметься за новою процедурою підготовки.

«Крім традиційного для законопроєктів тексту, буде таблиця відповідності положенням директив та регламентів ЄС. Це буде першим досвідом, але сталою практикою», — пояснив Стефанчук.

Водночас, сьогодні, 29 серпня, 34 народні депутати, переважно представники опозиційних фракцій, звернулися до спікера Верховної Ради із закликом зняти законопроєкт з найближчого пленарного засідання.

На їх думку, комітет має ще раз його розглянути та «усунути усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією». В опозиції переконують, що в разі ухвалення закон «може зруйнувати вже передбачені чинними законами механізми захисту української мови і національного культурно-інформаційного простору».

Ухвалення законодавства про медіа, яке враховує вимоги Директиви №1808/2018/ЄС, упорядковує українське законодавство відповідно до рекомендацій експертів Ради Європи та наближає його до правової бази Євросоюзу, що є одним із зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС.