Представництво ЄС в Україні вітає наміри ВР ухвалити закон про медіа — опозиція проти

Представництво ЄС в Україні вітає плани українського Парламенту продовжити роботу на проєктом нового закону «Про медіа». Про це йдеться на сторінці представництва у Твіттер.

Як підкреслили в європейській інституції, цей закон є важливим для наступних кроків України на шляху до ЄС.

«Закон має забезпечити конкурентний медіа-ринок із чіткими правилами для всіх, незалежним регулятором і узгодженістю з Директивою ЄС», — йдеться у повідомленні.