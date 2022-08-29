Війна показала, що у росії союзників немає, - експерт-міжнародник Ілія Куса

Експерт з питань міжнародної політики Ілія Куса розповів, як змінилася стратегія росії на міжнародному фронті.

Про це він розповів на каналі Знай 24 у програмі «Что дальше?» із Вікторією Панченко .

«У зовнішній політиці вони мають одну ключову зміну: якщо в перші два місяці повномасштабної війни росія не так звертала увагу на зовнішню політику, то зараз вони знову активізувалися на зовнішній арені», - зазначив Ілія Куса.

За словами експерта, зараз росія знову почала використовувати зовнішню політику для мобілізації ситуативних партнерів, тобто для того, щоб отримувати епізодичну підтримку від певних країн.

«Я говорю «ситуативних», тому що війна показала, що у росії союзників немає. На початку повномасштабного вторгнення росія вирішила, що їй не потрібна зовнішня політика, тому російські дипломати здебільшого виконували роль пропагандистів, але зараз це змінилося», - наголосив Ілія Куса.

Як зазначив експерт, росія усвідомила, що свої перспективи та можливості вони переоцінили, а війна буде затяжною, тому зараз вони знову повернулися до міжнародного фронту, щоб отримати хоч якісь для себе покращення у довгостроковій перспективі.