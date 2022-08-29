Мер Одеси заявив, що Україні варто шукати компроміси з Росією

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що Україні потрібно шукати компроміси з РФ .

"Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації", — зазначив Труханов в інтерв'ю італійському виданні "Corriere della Sera".

За його словами, президент РФ Владімір Путін не відмовився від планів захоплення Одеси.

"Так, він спробує ще: він одержимий нашим містом. Він не хоче його бомбити, як Харків, він вимагає його цілим. Я не песиміст, вірю, що ми в підсумку переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з’єднання з "Придністров’ям", - додав Труханов.

Мер Одест також виступив проти знесення пам'ятника Катерині ІІ.

"Я проти знесення. Навіть якщо ми руйнуємо пам’ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також прибрати пам’ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу", - зазначив міський голова.