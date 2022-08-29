WSJ: Місія МАГАТЕ проведе на Запорізькій АЕС чотири дні

Зазвичай міжнародна організація пильно стежить за країнами, які збагачують уран, але тепер в центрі її уваги Україна, тому що вона стала першою державою з розвиненою ядерною інфраструктурою, на території якої спалахнула війна, інформує ZN.ua.

WSJ: Місія МАГАТЕ проведе на Запорізькій АЕС чотири дні
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Інспектори МАГАТЕ прямують на Запорізьку АЕС на тлі страху перед потенційною ядерною катастрофою, яка може виникнути через пожежі і пошкодження ліній електропередач через бої поблизу станції.

Сьогодні в міжнародній організації заявили, що команда на чолі з директором Рафаелем Гроссі вже вирушила на АЕС, щоб оцінити пошкодження, перевірити безпечність і захищеність систем, а також оцінити, в яких умовах перебувають працівники станції, - пише Wall Street Journal.

«Інспекція почне роботу в середу і пробуде на станції до суботи, про що свідчать внутрішні документи уряду України», - пише видання, додаючи, що його журналісти бачили ці документи.

Нові обстріли поблизу ЗАЕС пошкодили будівлю за 100 метрів від реактора. Крім того, були пошкоджені труби водопроводу. В МАГАТЕ кажуть, що їх зараз ремонтують. Хоча реальні масштаби ушкоджень поки не відомі.


Лесь Димань, ZN.ua





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