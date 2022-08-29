Україна отримала від Чехії 72 радянські танки

Німеччина передасть Чехії 15 танків Leopard замість 72 радянських танків, які остання передала Україні, заявили на пресконференції в Празі прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує "Укрінформ".

"Нам вдалося досягти домовленості, що ФРН як компенсацію надасть Чехії 15 (14 плюс 1) танків Leopard на заміну воєнного матеріалу, який ми передали Україні", - наголосив глава уряду Чехії Петр Фіала.

За словами Шольца, такий крок посилив співпрацю між країнами в галузі оборони.