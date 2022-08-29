Зеленський запропонував Європі використовувати газові сховища України

І нагадав, що в Україні також є газові родовища.

Зеленський запропонував Європі використовувати газові сховища України
© Офіс президента

Україна може стати одним із гарантів енергетичної безпеки для Європи, заявив президент України Володимир Зеленський на конференції "Шельф північних морів" у Норвегії.

"Разом з Україною ви можете не допустити більше цінових криз, ми маємо унікальну систему газосховищ поблизу кордону з ЄС обсягом понад 30 млрд кубометрів", - сказав президент.

Наразі, за словами Зеленського, у нас вільний обсяг 15 млрд кубів. Для України необхідно ще 3 млрд додаткового резерву, решту 12 Європа може використати для енергетичної безпеки цієї зими.

Крім того, Зеленський нагадав, що Україна має значні родовища газу.

"Керівництво Росії хотіло вкрасти у нас і цю частину національного багатства. Але ми не дозволимо це зробити. Ми запрошуємо інвесторів, підрядників, сервісні компанії приходити для видобутку газу в Україну. Наші родовища газу можуть відігравати для Європи таку ж стабілізуючу роль, як і родовища у Норвегії", - наголосив президент.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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