Під обов'язкову евакуацію можуть потрапити ще 350 тис. українців: "Ми визначили людей..."
Обов'язкову евакуацію окрім Донбасу планують оголосити на частині території Харківської області.
Як пояснив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов у коментарі
«Загалом якщо у нас буде примусова евакуація або просто евакуація населення, то це приблизно 350 тисяч людей», - розповів начальник ХОВА.
Синегубов зазначив, що евакуйованих забезпечать транспортом.
"Ми визначили людей, які зможуть евакуюватися власним автотранспортом, яких ми зможемо евакуювати автобусами і тих, хто потребуватиме спецтранспорту - це люди з інвалідністю або які з інших причин самостійно пересуватися не можуть", - розповів він.
Також голова Харківської ОВА зазначив, що обов'язкове вивезення людей можливе з населених пунктів, десь безпосередньо можуть проходити бойові дії, або є ризик окупації, або є ймовірність, що взимку за низьких температур буде пошкоджена критична інфраструктура і теплоносій не подаватиметься в будинки.
"Ми продовжуємо готуватися, і я навіть не хочу думати, що нам доведеться евакуювати місто Харків", - повідомив він.