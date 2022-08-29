Німеччина найближчим часом передасть Україні "нову суперсучасну зброю" – Шольц

Йдеться про системи ППО та радіолокаційні станції на суму понад 600 млн євро

Німеччина найближчим часом передасть Україні
Німеччина відправляє в Україну сучасну зброю
© Офіс президента

Німеччина планує у найближчі тижні передати Україні нову зброю, - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу у Карловому університеті у Празі. Про це повідомляє Суспільне.

«Німеччина не стоїть осторонь і допомагає Україні. Ми не просто спостерігаємо, як вбивають жінок, чоловіків і дітей, як вільні країни стираються з карти і зникають за залізними завісами. Ми підтримуємо Україну: економічно, фінансово, політично, гуманітарно, а також військово», - зазначив канцлер ФРН.

Олаф Шольц повідомив, що найближчим часом Німеччина планує відправити в Україну зучасні зразки зброї.

"Найближчими тижнями та місяцями Україна отримає від Німеччини найсучасніші системи ППО та радіолокаційних станцій на суму понад 600 млн євро", — сказав він.


Артем Руденко, ZN.ua





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