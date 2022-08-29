РФ випустила ракети Х-101 по Рівненській області: пошкоджено 30 цивільних об’єктів

Напередодні війська РФ влучили в об’єкт військової інфраструктури в райцентрі Сарни, інформує ZN.ua.

РФ випустила ракети Х-101 по Рівненській області: пошкоджено 30 цивільних об’єктів
© Верховна Рада України

Російські війська у неділю, 28 серпня, обстріляли місто Сарни Рівненської області ракетами типу Х-101 з літаків ТУ-22, інформує Нацполіція Рівненської області.

Було завдано удару по військовій інфраструктурі. Пошкоджень також зазнали близько 30 цивільних об’єктів та високовольтна лінія електропередач.

Внаслідок ракетного удару сталося загоряння близько гектара лісового масиву.


Анна Конюченко, ZN.ua





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