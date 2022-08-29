РФ випустила ракети Х-101 по Рівненській області: пошкоджено 30 цивільних об’єктів

Російські війська у неділю, 28 серпня, обстріляли місто Сарни Рівненської області ракетами типу Х-101 з літаків ТУ-22, інформує Нацполіція Рівненської області.

Було завдано удару по військовій інфраструктурі. Пошкоджень також зазнали близько 30 цивільних об’єктів та високовольтна лінія електропередач.

Внаслідок ракетного удару сталося загоряння близько гектара лісового масиву.