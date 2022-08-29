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2022-08-29
РФ випустила ракети Х-101 по Рівненській області: пошкоджено 30 цивільних об’єктів
Напередодні війська РФ влучили в об’єкт військової інфраструктури в райцентрі Сарни, інформує
© Верховна Рада України
Російські війська у неділю, 28 серпня, обстріляли місто Сарни Рівненської області ракетами типу Х-101 з літаків ТУ-22, інформує
Було завдано удару по військовій інфраструктурі. Пошкоджень також зазнали близько 30 цивільних об’єктів та високовольтна лінія електропередач.
Внаслідок ракетного удару сталося загоряння близько гектара лісового масиву.
Анна Конюченко, ZN.ua