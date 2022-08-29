Контрнаступ ЗСУ на південному напрямку: в ОК "Південь" закликали українців «набратися терпіння»

Бурхлива реакція на новини з фронту шкодить ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ на південному напрямку: в ОК
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Українські військові розпочали військову операцію на південному напрямку, але вона "потребує тиші", заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк під час брифінгу.

Вона наголосила, що бурхлива реакція на новини з фронту шкодить українським захисникам.

"Новина про наступ на південному напрямку є, вона надихнула українців. Але зараз треба усвідомлювати, що будь-які дії спочатку необхідно завершити, тільки тоді вони будуть результативними. Зараз потрібно почекати та зрозуміти правила та послідовність дій військових підрозділів", — наголосила Гуменюк.


Анна Конюченко, ZN.ua





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