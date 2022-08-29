«Контрнаступ вже почався?»: журналіст CNN дізнався, що армія України робить на півдні
У Вашингтоні кажуть, що російські БТГ на півдні недоукомплектовані, а деякі взагалі мають лише половину необхідного особового складу, інформує
Армія України почала проводити так звані «підготовчі» операції на півдні, щоб створити більш сприятливі умови на полі битви перед масштабним українським контрнаступом.
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«Підготовчі операції - стандартна військова практика, яка втілюється перед початком наступу і передбачає завдання ударів по озброєнню, командних центрах, складах боєприпасів, а також інших цілях, щоб підготувати поле битви до запланованого наступу», - пояснив журналіст CNN.