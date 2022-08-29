«Контрнаступ вже почався?»: журналіст CNN дізнався, що армія України робить на півдні

У Вашингтоні кажуть, що російські БТГ на півдні недоукомплектовані, а деякі взагалі мають лише половину необхідного особового складу, інформує ZN.ua.

«Контрнаступ вже почався?»: журналіст CNN дізнався, що армія України робить на півдні
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Армія України почала проводити так звані «підготовчі» операції на півдні, щоб створити більш сприятливі умови на полі битви перед масштабним українським контрнаступом.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст CNN Джим Скіутто з посиланням на двох високопоставлених чиновників США, ознайомлених з даними розвідки. Він додав, що у Вашингтоні переконані, що довгоочікуваний контнаступ буде включати повітряні і сухопутні операції.

«Підготовчі операції - стандартна військова практика, яка втілюється перед початком наступу і передбачає завдання ударів по озброєнню, командних центрах, складах боєприпасів, а також інших цілях, щоб підготувати поле битви до запланованого наступу», - пояснив журналіст CNN.


Лесь Димань, ZN.ua





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