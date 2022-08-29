«Контрнаступ вже почався?»: журналіст CNN дізнався, що армія України робить на півдні

Армія України почала проводити так звані «підготовчі» операції на півдні, щоб створити більш сприятливі умови на полі битви перед масштабним українським контрнаступом.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст CNN Джим Скіутто з посиланням на двох високопоставлених чиновників США , ознайомлених з даними розвідки. Він додав, що у Вашингтоні переконані, що довгоочікуваний контнаступ буде включати повітряні і сухопутні операції.

«Підготовчі операції - стандартна військова практика, яка втілюється перед початком наступу і передбачає завдання ударів по озброєнню, командних центрах, складах боєприпасів, а також інших цілях, щоб підготувати поле битви до запланованого наступу», - пояснив журналіст CNN.