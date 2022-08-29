Кулеба озвучив головні очікування України від місії МАГАТЕ на ЗАЕС
Україна очікує від місії чіткої констатації фактів порушення протоколів ядерної безпеки на станції
Від місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції Україна очікує чіткої констатації фактів порушення протоколів ядерної безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на прес-конференції у Стокгольмі
"Ми очікуємо від місії чіткої констатації фактів порушення протоколів ядерної безпеки. Ми знаємо, що Росія наражає не тільки Україну, але весь світ на ризик ядерної аварії. висновків", - сказав Кулеба на прес-конференції у Стокгольмі у понеділок.
Міністр додав, що в неділю узгодив з генеральним директором агентства Рафаелем Гроссі останні деталі місії
"Це було давнє прохання України до МАГАТЕ - отримати доступ до станції, у них є великий досвід в інспектуванні ядерних об'єктів по всьому світу за найскладніших обставин. Але без перебільшення, ця місія буде найскладнішою в історії МАГАТЕ, враховуючи активні бойові дії РФ" на місці, а також дуже кричущий спосіб, яким Росія намагається узаконити свою присутність на Запорізькій АЕС", - зауважив міністр.
Кулеба наголосив, що світ має об’єднати зусилля, аби змусити Росію забратись з Запорізької АЕС.
"Це єдиний спосіб забезпечити ядерну безпеку на атомній електростанції", - додав міністр.