Переговори щодо членства України в ЄС під час війни: Стефанішина пояснила, чи можливо це
Старт переговорів може відбутися вже у 2023 році, вважає віцепрем’єрка, інформує
Остаточною перемогою для України у війні з Росією буде повернення всіх наших земель, тож бойові дії можуть затягнутися. Чи нормально буде для Євросоюзу починати переговори про надання Україні членства, якщо вона на той момент перебуватиме в стані війни,
«Абсолютно. Війна у нас не конвенційна. Українська влада залишилася повністю спроможною. Повністю дієздатний уряд, вся вертикаль від регіональної до центральної влади, парламент, всі ланки державного сектору, в тому числі судова система. Тому жодних перепон щодо ведення переговорів немає», - сказала Стефанішина.
Щодо можливих економічних проблем у зв’язку з війною віцепрем’єрка запевнила, що Україна готова до їх подолання.
«Ми вже винайшли певну формулу, за якою ми можемо виконувати свої зобов’язання і в період військових дій. Ми сформували необхідний пакет законодавчих актів і ухвалили рішення. Деякі із них набиратимуть чинності прямо під час дії воєнного стану, деякі набиратимуть чинності після завершення війни», - сказала вона.