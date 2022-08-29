Переговори щодо членства України в ЄС під час війни: Стефанішина пояснила, чи можливо це

Старт переговорів може відбутися вже у 2023 році, вважає віцепрем’єрка, інформує ZN.ua.

Переговори щодо членства України в ЄС під час війни: Стефанішина пояснила, чи можливо це
© Офіс віце-премєра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції/facebook

Остаточною перемогою для України у війні з Росією буде повернення всіх наших земель, тож бойові дії можуть затягнутися. Чи нормально буде для Євросоюзу починати переговори про надання Україні членства, якщо вона на той момент перебуватиме в стані війни, пояснила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю «Європейській правді».

«Абсолютно. Війна у нас не конвенційна. Українська влада залишилася повністю спроможною. Повністю дієздатний уряд, вся вертикаль від регіональної до центральної влади, парламент, всі ланки державного сектору, в тому числі судова система. Тому жодних перепон щодо ведення переговорів немає», - сказала Стефанішина.

Щодо можливих економічних проблем у зв’язку з війною віцепрем’єрка запевнила, що Україна готова до їх подолання.

«Ми вже винайшли певну формулу, за якою ми можемо виконувати свої зобов’язання і в період військових дій. Ми сформували необхідний пакет законодавчих актів і ухвалили рішення. Деякі із них набиратимуть чинності прямо під час дії воєнного стану, деякі набиратимуть чинності після завершення війни», - сказала вона.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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