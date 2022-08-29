FT: Росія готує військові навчання з Китаєм на тлі війни в Україні, навіщо це Москві?

Експерти кажуть, що російська влада переслідує кілька цілей, коли готується до участі в навчаннях «Схід», і одна з них - це створити враження, ніби у Москви все гаразд і вона не потерпає від наслідків війни, яку розв’язала, інформує ZN.ua.

FT: Росія готує військові навчання з Китаєм на тлі війни в Україні, навіщо це Москві?
© Радіо Свобода

Росія і Китай цього тижня проведуть серію військових навчань. Вони стануть символом поглиблення зв’язків між Москвою і Пекіном, а також бажання Кремля створити враження, ніби він веде «справи в звичному режимі» попри тяжкі втрати у війні проти України.

Про це пише Financial Times, нагадуючи, що російсько-китайські навчання «Схід» почнуться у вівторок. Вони проводяться кожні чотири роки на Далекому Сході Росії. Попереднього разу, в 2018 році, в них брали участь 300 тисяч військових з Китаю, РФ і Монголії. Цьогорічні маневри особливо символічні на тлі російської війни проти України, яка триває вже сьомий місяць.

Західні чиновники і аналітики у сфері оборони кажуть, що навчання стануть ілюстрацією «дружби без меж», яка була проголошена Владіміром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном перед початком російського вторгнення. Вони також підкреслять здатність Кремля підтримувати зв’язки з союзниками за межами Заходу, серед яких Білорусь і Індія. Військові цих країн теж будуть брати участь в навчаннях. Пекін вже наголосив, що його участь у навчаннях «Схід» ніяк не пов’язаний «з нинішньою міжнародною і регіональною ситуація». Востаннє Росія і Китай проводили спільні військові навчання минулого року. Тоді Вашингтон не надав їм жодного значення.

Неназваний західний радник з питань оборони сказав Financial Times, що сама назва навчань «Восток» говорить все, що потрібно про них знати. Вони служать доказом російської підтримки Пекіну в часи, коли спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, розлютивши Китай. Путін назвав поїздку Пелосі «ретельно спланованою провокацією».

«Росія програла в інформаційній війні на Заході. І Путін тепер хоче показати Сходу, що російське життя триває, к зазвичай. Мовляв, не залежно від того, що відбувається в Україні, Росія сильна і переможе», - сказав співрозмовник видання.


Лесь Димань, ZN.ua





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