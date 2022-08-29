З території Білорусі завдано ракетного удару по Сарнах: фото і всі подробиці

Ввечері 28 серпня російська авіація здійснила ракетних обстріл міста Сарни в Рівненській області з території Білорусі. Ворожі літаки випустили щонайменше 5 ракет, інформує Апостроф .

Про це повідомили в "Інформаційний потік. Рівне", а дані про кількість ворожої авіації надали в моніторинговій групі "Білоруський Гаюн".

У повітряний простір Білорусі для ракетних ударів по Сарнах зайшло п'ять російських літаків, які випустили щонайменше п'ять ракет, унаслідок чого постраждало 30 цивільних об'єктів, зокрема, приміщення центральної районної лікарні і один військовий об'єкт. Також пошкоджено високовольтну лінію електропередач.

За попередньою інформацією, російські окупанти випустили ракети типу Х-101 із літаків ТУ-22.

Окрім того, унаслідок ворожого ракетного обстрілу загорівся гектар лісового масиву - працівники ДСНС ліквідували пожежу. Зараз на місцях влучань працюють керівництво області, поліцейські та вибухотехніки, СБУ та прокуратура.

За фактом чергового воєнного злочину країни-терориста Росії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею частиною 3 статті 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.