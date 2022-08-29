Шойгу відсторонили від керівництва армією — британська розвідка

Про перебіг війни Путіна інформують безпосередньо оперативні командири, інформує ZN.ua.

Шойгу відсторонили від керівництва армією — британська розвідка
© Офіційний сайт Кремля

Через проблеми російської армії у війні проти України міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу відсторонили від російського керівництва, а оперативні командири інформують президента Путіна безпосередньо про хід війни, повідомляє розвідка Великої Британії, спираючись також на дані російських ЗМІ.

«Російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне керівництво, оскільки прогрес Росії у війні зупинився», - зазначають в Міністерстві оборони Британії.

Ймовірно, Шойгу довго намагався подолати свою репутацію нестачі воєнного досвіду, оскільки більшу частину своєї кар’єри він провів у будівельному секторі та в Міністерстві надзвичайних ситуацій.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/UbLfTGATDr

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/YCp7fMLXU9

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 29, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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