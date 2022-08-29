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2022-08-29
Наслідування Ірану: Росія робить все, аби не допустити МАГАТЕ на Запорізьку АЕС – ISW
Для цього РФ використовує ті самі маніпуляції, які вже давно є в арсеналі Ірану, інформує
Країна-терористка Росія маніпулює повідомленнями про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в тимчасово окупованому Енергодарі, аби не допустити туди місію Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ). Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (
Юлія Лавришин, ZN.ua