Наслідування Ірану: Росія робить все, аби не допустити МАГАТЕ на Запорізьку АЕС – ISW

Для цього РФ використовує ті самі маніпуляції, які вже давно є в арсеналі Ірану, інформує ZN.ua.

Країна-терористка Росія маніпулює повідомленнями про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в тимчасово окупованому Енергодарі, аби не допустити туди місію Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ). Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).


Юлія Лавришин, ZN.ua





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