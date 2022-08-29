Повторне вручення повістки: хто її може отримати

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військову агресію РФ . Чоловіки призовного віку отримують повістки. Юрист Ростислав Кравець пояснив, чи можуть в Україні повторно вручати повістки військовозобов’язаним. Про це пишуть «Факти ICTV».

Кому вручають повістку повторно

Кравець наголосив, що повторні повістки можуть надсилатися, якщо особа за певних обставин, її не отримала.

«Повторну повістку можуть направити як для уточнення даних призовника, так і для проходження ВЛК, аби з’ясувати придатність до служби», – пояснив юрист.

Фахівець зауважив, що повістку повторно можуть направляти тоді, коли не змогли її вручити особі, або військовозобов’язаний не прийшов до територіального центру комплектування (ТЦК) у назначений час.