ЗСУ знищили практично всі великі мости в Херсонській області

Українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, інформує оперативне угрупування військ "Каховка" у Facebook.

"Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонської області вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські війська виявилася відрізаними від постачання озброєння та особового складу з території окупованого Криму.