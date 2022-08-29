ЗСУ знищили практично всі великі мости в Херсонській області

Армія РФ виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території окупованого Криму, інформує ZN.ua.

Українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, інформує оперативне угрупування військ "Каховка" у Facebook.

"Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонської області вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські війська виявилася відрізаними від постачання озброєння та особового складу з території окупованого Криму.


Анна Конюченко, ZN.ua





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