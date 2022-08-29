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2022-08-29
Лінія фронту в Луганській області тримається, попри намагання окупантів прорвати захист ЗСУ
Гайдай заявив, що жителі окупованих територіях Луганської області чекають деокупації, інформує
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заяаив, що в Луганській області лінія фронту тримається.
"В нас лінія фронту тримається. Попри всі намагання російської армії прорвати захист ЗСУ, в них нічого не виходить", - зазначив Гайдай у
За його словами, багато людей на окупованих територіях Луганської області чекають деокупації.
Гайдай підкреслив: "Після окупації бачать, як все руйнується вщент. На жаль, багато людей бояться говорити відверто вголос про повернення територій під контроль України, але вони на це чекають".
Анна Конюченко, ZN.ua