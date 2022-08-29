Лінія фронту в Луганській області тримається, попри намагання окупантів прорвати захист ЗСУ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заяаив, що в Луганській області лінія фронту тримається.

"В нас лінія фронту тримається. Попри всі намагання російської армії прорвати захист ЗСУ, в них нічого не виходить", - зазначив Гайдай у Telegram.

За його словами, багато людей на окупованих територіях Луганської області чекають деокупації.

Гайдай підкреслив: "Після окупації бачать, як все руйнується вщент. На жаль, багато людей бояться говорити відверто вголос про повернення територій під контроль України, але вони на це чекають".