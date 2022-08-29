У Новій Каховці знову "смажать" окупантів: фото та відео

У неділю, 28 серпня, українські захисники вдарили в районі заводу "Сокіл" у Новій Каховці, де Збройні сили України ліквідували склад боєприпасів 22 серпня. Також очевидці повідомляють про вибухи у район ГЕС.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зокрема "Х****й Херсон".

Внаслідок вибухів піднявся великий густий дим біля заводу "Сокіл" та пожежа в районі ГЕС. Також очевидці зафіксували на відео роботу ППО російських окупантів.

Фото: t.me/hueviyherson

Фото: t.me/hueviyherson

Фото: t.me/hueviyherson

Фото: t.me/hueviyherson

Фото: t.me/hueviyherson

Фото: t.me/hueviyherson