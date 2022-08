Чи допоможе збільшення армії Росії у війні в Україні: відповідь Міноборони Британії

Збільшення чисельності Збройних сил Росії до 1 150 628 осіб, тобто майже на 140 тис. навряд чи принесе суттєвий прогрес Росії в Україні, вважають аналітики міністерства оборони Великої Британії.

Основною причиною несуттєвості цих змін в британській розвідці вважають те, що Росія уже втратила десятки тисяч військових, набирає дуже мало нових контрактників, а призовники технічно не зобов'язані служити за межами території Росії.

При цьому на разі залишається незрозумілим, чи намагатиметься Росія збільшити чисельність війська за рахунок найму більшої кількості солдатів-контрактників-добровольців чи за рахунок збільшення річних планових показників для призову.

«У будь-якому випадку, згідно з чинним законодавством, указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні», - вказують аналітики.