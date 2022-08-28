Чи допоможе збільшення армії Росії у війні в Україні: відповідь Міноборони Британії

На разі ще не відомо, чи мова йде про контрактників, чи про збільшення призову в армію на строкову службу, інформує ZN.ua.

Чи допоможе збільшення армії Росії у війні в Україні: відповідь Міноборони Британії
© Міноборони РФ

Збільшення чисельності Збройних сил Росії до 1 150 628 осіб, тобто майже на 140 тис. навряд чи принесе суттєвий прогрес Росії в Україні, вважають аналітики міністерства оборони Великої Британії.

Основною причиною несуттєвості цих змін в британській розвідці вважають те, що Росія уже втратила десятки тисяч військових, набирає дуже мало нових контрактників, а призовники технічно не зобов'язані служити за межами території Росії.

При цьому на разі залишається незрозумілим, чи намагатиметься Росія збільшити чисельність війська за рахунок найму більшої кількості солдатів-контрактників-добровольців чи за рахунок збільшення річних планових показників для призову.

«У будь-якому випадку, згідно з чинним законодавством, указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні», - вказують аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/WfWw8IS4aT

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/Y9UN7RpEbL

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 28, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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