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2022-08-28
У Запоріжжі вночі було два «прильоти»
На разі відомо про двох травмованих.
В ніч на неділю, 28 серпня, Запоріжжя зазнало атаки російських військ,
«Цієї ночі Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки. «Прильоти» зафіксовано у двох районах міста», - уточнив Куртєв вранці.
За його словами, на разі міській владі точно відомо про п‘ять будинків, які зазнали пошкоджень, та про двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла.
«Додаткова інформація уточнюється», - додав він.
Зазначимо, що інформація про вибухи в Запоріжжі цієї ночі з’явилась близько 00:45. Загаром регіон є частково окупований російськими загарбниками.
Ірина Знась, ZN.ua