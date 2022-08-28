У Запоріжжі вночі було два «прильоти»

В ніч на неділю, 28 серпня, Запоріжжя зазнало атаки російських військ, повідомив вранці секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Цієї ночі Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки. «Прильоти» зафіксовано у двох районах міста», - уточнив Куртєв вранці.

За його словами, на разі міській владі точно відомо про п‘ять будинків, які зазнали пошкоджень, та про двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла.

«Додаткова інформація уточнюється», - додав він.

Зазначимо, що інформація про вибухи в Запоріжжі цієї ночі з’явилась близько 00:45. Загаром регіон є частково окупований російськими загарбниками.