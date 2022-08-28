На якому напрямку російська армія втрачає наступальний потенціал, зазначили аналітики ISW

Оперативне командування "Південь" раніше повідомляло, що 27 серпня російська диверсійно-розвідувальна група у складі десяти осіб, намагалася провести штурмову операцію на Херсонщині. Ці дані дозволяють припустити, що наступальні можливості РФ на півдні України ще більше погіршилися, зазначають аналітики Інституту вивчення війни ( ISW ).

За твердженням фахівців група, яка налічує десять осіб є занадто малою, щоб ефективно діяти як маневрова одиниця. Якщо ОК "Південь" правильно вказало чисельність і завдання цього підрозділу, це означатиме, що російські сухопутні сили значно деградували, а військові ешелони розташовуються занадто низько, щоб мати змогу досягти значних успіхів.

Оскільки ISW не мають можливості самостійно встановити поточний розмір окупаційних штурмових ешелонів, які ведуть бойові дії в південній операційній зоні, аналітики беруть до уваги звіти українських відомств, а також результати кампанії з ослаблення російських логістичних можливостей на Херсонщині. Опублікована інформація дає підстави зробити висновок, що наступальний потенціал РФ значно послабився, а бойовий дух російських військових знаходиться на низькому рівні.

За попередню добу в південній операційній зоні ЗСУ знищили два склади боєприпасів, два опорні пункти та дев’ять одиниць військової техніки росіян.