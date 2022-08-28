Німеччина готова роками підтримувати Україну у боротьбі проти вторгнення РФ — глава МЗС

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що у разі потреби Берлін готовий роками підтримувати Україну у боротьбі проти вторгнення РФ . Зокрема, і постачанням Києву важкої зброї. Про це повідомляє DW .

Бербок вважає, що Україні може знадобитися нове важке озброєння і наступного літа.

«Звичайно, я б хотіла, щоб війна якнайшвидше закінчилася, але, на жаль, ми повинні виходити з того, що Україні і наступного літа можуть знадобитися нове важке озброєння від її друзів», - заявила глава МЗС Німеччини.

Вона також підкреслила, що Берлін буде підтримувати Київ стільки, скільки буде необхідно.

«Для мене очевидно: Україна захищає і нашу свободу, наш мирний порядок, і ми підтримуємо її фінансовими та військовими засобами. Доти, поки це необхідно. Крапка», - заявила Бербок.