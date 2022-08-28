Український народ переможе, але Заходу варто згуртувати зусилля – Джонсон

Британський прем'єр нагадав, що найтемніша година – перед світанком, інформує ZN.ua.

Український народ переможе, але Заходу варто згуртувати зусилля – Джонсон
© The official photostream of the Prime Minister of the United Kingdom/Number 10/flickr

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який йде у відставку, у колонці для Mail+ визнав, що наступні кілька місяців будуть важкими для країни, насамперед через величезні рахунки за електрику.

«І все ж, я ніколи ще не був такий впевнений у тому, що ми пройдемо через це вдало - і що Британія вийде з цієї кризи сильнішою і квітучішою», - пише Джонсон.

Політик пропонує читачам згадати, хто винен у стрибку цін та що поставлено на карту. Прем'єр нагадує, що варто було світові почати приходити до тями після пандемії коронавірусу, як президент РФ Владімір Путін вирішив вторгнутися в Україну.

Напад на нашу країну Джонсон називає «злісним» та «ірраціональним». І продовжує: «Саме варварське вторгнення Путіна налякало енергетичні ринки. Саме війна Путіна дорого коштує британським споживачам. Ось чому ваші рахунки за електроенергію подвоюються».

І Путіну, нагадує британський прем'єр, чудово про це відомо. Він вважає європейських політиків м'якотілими та чекає, що з нього знімуть санкції в обмін на російські нафту та газ. Російський лідер сподівається, що Європа перестане підтримувати Україну і почне тиснути на Київ, щоб змусити поступитися Кремлю.

Таке рішення прем'єр називає «повним безумством». «У цій жорстокій боротьбі український народ може і перемагатиме. І Британія – також. Щомісяця позиції Путіна стають дедалі слабшими. Його здатність залякувати та шантажувати зменшується. А позиція Великої Британії ставатиме все сильнішою», - пише Джонсон.

Прем'єр нагадав, що Британія знижує залежність від російських вуглеводнів, нарощує власний видобуток газу і більше не імпортує паливо з РФ.

«З кожною новою вітряною електростанцією, з кожним новим ядерним проєктом ми стаємо менш уразливими перед капризами світових цін на газ і менш уразливими перед тиском Путіна», - додає політик.

Джонсон застерігає від поступок Путіну, нагадуючи про те, що потурання спровокує агресію Кремля щодо інших держав, які той вважає законною частиною імперії. Інші держави вивчать цей урок, що призведе до нового витку політичної та економічної нестабільності у всьому світі.

«Ось чому ми маємо продовжувати підтримувати українців, – а їхні військові успіхи залишаються вражаючими. (Президент України) Володимир Зеленський показав, що його країну, в принципі, неможливо перемогти. Заходу саме час подвоїти підтримку, а не сумніватися», - зазначає він.

За словами прем'єра, Британія має достатньо стійкості, щоб пережити важкі місяці попереду. «Ми це вже показували. Наше відновлення може і має бути вражаючим, а наше майбутнє буде золотим», - наголосив політик.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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