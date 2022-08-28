Україна повернула тіла понад 300 захисників «Азовсталі»

Переговори із Росією йдуть важко.

Україна повернула тіла понад 300 захисників «Азовсталі»
© Сайт Дніпропетровської ОДА

Україна за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста повернула додому тіла 541 захисника, більшість з них – з Маріуполя, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

«Нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 – захисники "Азовсталі". Повертаємо загиблих із донецького, зЗапорізького, херсонського, харківського, луганського напрямків – звідусіль», - розповів Котенко.

Поверненням загиблих займається Міністерство з питань реінтеграції ТОТ, після створення Офісу уповноваженого цей процес прискорився. За його словами, перемовини з Росією йдуть важко, однак сторонам все ж вдалося налагодити комунікацію.

«Ми передаємо російській стороні локації, де є наші загиблі. Вони мають їх забирати, і тоді проводимо обміни. Але не завжди РФ хоче йти в зону бойових дій, хоча оголошується режим тиші. Навіть буває складно домовитися, щоб на ТОТ забрали тіла наших хлопців», - зазначив він.

Також росіянам бракує людей: через великі втрати особового складу вони не справляються зі своїми загиблими.

Котенко також наголосив, що українські посадовці перебувають у постійній комунікації з рідними загиблих та зниклих безвісти. Мінреінтеграції вже провело понад 20 зустрічей з родичами захисників України.

«Складно пояснити людині, рідний якої загинув, чому інколи тривалий час не вдається повернути його тіло. Люди у горі – вони не завжди готові чути...», - пояснює уповноважений.

Він закликав українців не довіряти фейкам пропагандистів про те, що Україні начебто не потрібні її захисники. А в разі втрати зв’язку з рідною людиною звертатися до Мінреінтеграції.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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