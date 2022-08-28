РФ перекидає в Україну "свіжий" армійський корпус: фото

Керівництво ЗС РФ перекидає на окуповану частину України 3-й армійський корпус, формування якого проходило у кількох російських містах, інформує Апостроф.

Про це повідомляє розслідувальна група Conflict Intelligence Team.

Волонтери організації останнім часом зафіксували кілька фактів перекидання військової техніки через залізницю. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" та танки Т-80БВ та Т-90М.

"Згідно з базою даних РЖД, обидва склади прямують з Муліно Нижегородської області на залізничну станцію Неклинівка Ростовської області біля кордону з Донецькою областю України. З Муліно вони вийшли 22 і 24 серпня відповідно, що приблизно відповідають часу відправлення сформованого там 3 армійського корпусу, який називав український аналітик Костянтин Машовець і підтверджували наші джерела", - йдеться у повідомленні CIT Team.

За даними джерел розслідувачів, 3-й армійський корпус добре укомплектований технікою, хоча найманці не відрізняються бойовим духом, дисципліною та прагненням опанувати видане їм озброєння. CIT Team також не може точно назвати, у якому населеному пункті дислокується командний пункт новоствореного формування.

Оскільки кінцевим пунктом ешелонів військової техніки вказано Неклинівку Ростовської області, розслідувачі припускають, що військову техніку відправили для участі у бойових діях на Донецькому та Запорізькому напрямках.


Богдан Соловйов, Апостроф





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