Зросла кількість українських дітей, загиблих внаслідок збройної агресії РФ — Офіс генпрокурора
Встановлені цифри не остаточні.
Станом на ранок 28 серпня 2022 року понад 1 112 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 379 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це
Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки продовжується робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 44.
Зокрема, 26 серпня окупанти обстріляли житлову інфраструктуру смт. Кам’янка Пологівського району Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє хлопчиків: 8 років та рік і 8 місяців.
Також бомбардуваннями та обстрілами війська РФ пошкодили 2 328 закладів освіти в Україні, з них 289 зруйновані повністю.
В Офісі генпрокурора нагадали, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб:
Також створена платформа «