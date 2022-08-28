Зросла кількість українських дітей, загиблих внаслідок збройної агресії РФ — Офіс генпрокурора

Станом на ранок 28 серпня 2022 року понад 1 112 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ . За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 379 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки продовжується робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 44.

Зокрема, 26 серпня окупанти обстріляли житлову інфраструктуру смт. Кам’янка Пологівського району Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє хлопчиків: 8 років та рік і 8 місяців.

Також бомбардуваннями та обстрілами війська РФ пошкодили 2 328 закладів освіти в Україні, з них 289 зруйновані повністю.

В Офісі генпрокурора нагадали, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.