Зі східних регіонів планують евакуювати до зими півмільйона українців
Евакуація може торкнутися окремих районів Запорізької, Миколаївської та Харківської областей, інформує
Після успішної практики обов'язкової евакуації мешканців Донецької області влада не виключає, що програму евакуації населення можуть розширити на окремі райони у Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Про це в ефірі національного телемарафону
Вона зазначила, що враховуючи як ризики обстрілів, так і стан житлово-комунальної інфраструктури місцева влада може ухвалити рішення про евакуацію населення.
"Я ще раз повторю, мова не йде про евакуацію з усіх цих областей, а лише про евакуацію окремих районів. Так, у нас дійсно є дані і ми їх аналізуємо щодо того, яким буде опалювальний сезон в областях, які зараз страждають від обстрілів російської армії. І саме тому ми, оцінюючи ситуацію, чекаємо від керівництва ОВА листа, і лише на підставі таких листів ми прийматимемо рішення про евакуацію із зазначених районів", - сказала віце-прем'єр.
"Тобто, до півмільйона людей можуть переміститися зі східних областей до Центру і на Захід вже цієї осені чи взимку", - додала Верещук.
Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що нині немає підстав для обов'язкової евакуації населення з території Харківської області. 23 серпня із захоплених росіянами районів Харківщини за добу евакуювали 825 людей.