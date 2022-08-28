Зі східних регіонів планують евакуювати до зими півмільйона українців

Евакуація може торкнутися окремих районів Запорізької, Миколаївської та Харківської областей, інформує ZN.ua.

Зі східних регіонів планують евакуювати до зими півмільйона українців
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Після успішної практики обов'язкової евакуації мешканців Донецької області влада не виключає, що програму евакуації населення можуть розширити на окремі райони у Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що враховуючи як ризики обстрілів, так і стан житлово-комунальної інфраструктури місцева влада може ухвалити рішення про евакуацію населення.

"Я ще раз повторю, мова не йде про евакуацію з усіх цих областей, а лише про евакуацію окремих районів. Так, у нас дійсно є дані і ми їх аналізуємо щодо того, яким буде опалювальний сезон в областях, які зараз страждають від обстрілів російської армії. І саме тому ми, оцінюючи ситуацію, чекаємо від керівництва ОВА листа, і лише на підставі таких листів ми прийматимемо рішення про евакуацію із зазначених районів", - сказала віце-прем'єр.

"Тобто, до півмільйона людей можуть переміститися зі східних областей до Центру і на Захід вже цієї осені чи взимку", - додала Верещук.

Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що нині немає підстав для обов'язкової евакуації населення з території Харківської області. 23 серпня із захоплених росіянами районів Харківщини за добу евакуювали 825 людей.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок GepardШольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard
Загальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверимаЗагальна мобілізація: повістки українцям відправляють через пошту та залишають під дверима
Блок рекламы


Похожие новости
У Криму хлопця затримали за пісню "Ой у лузі червона калина": "Воюють проти пісень та українців"У Криму хлопця затримали за пісню "Ой у лузі червона калина": "Воюють проти пісень та українців"
"Війна перейшла в четверту стадію": в ОП попередили, що чекає на українців і що потрібно встигнути до зими"Війна перейшла в четверту стадію": в ОП попередили, що чекає на українців і що потрібно встигнути до зими
The Economist про життя в Херсоні: Окупанти вибивають з українців зізнання, що НАТО вчив їх вбивати мирних людейThe Economist про життя в Херсоні: Окупанти вибивають з українців зізнання, що НАТО вчив їх вбивати мирних людей
Прокуратура знайшла окупанта, який під Києвом розстріляв у спину мирних українцівПрокуратура знайшла окупанта, який під Києвом розстріляв у спину мирних українців
США виділили $9 млн на збір відомостей про фільтраційні табори та примусову депортацію українцівСША виділили $9 млн на збір відомостей про фільтраційні табори та примусову депортацію українців
Папа Римський назвав Дугіну "невинною жертвою", обуривши українців: "Промова змусила замислитися"Папа Римський назвав Дугіну "невинною жертвою", обуривши українців: "Промова змусила замислитися"
Зросла кількість українців, які говорять українською мовою вдома – опитуванняЗросла кількість українців, які говорять українською мовою вдома – опитування
Посол Британії привітала українців із Днем Незалежності, складаючи букет із бавовниПосол Британії привітала українців із Днем Незалежності, складаючи букет із бавовни
"Ті, хто воюють за незалежність, знають її смак — землі, крові, смерті і сліз": Залужний та ЗСУ звернулися до українців"Ті, хто воюють за незалежність, знають її смак — землі, крові, смерті і сліз": Залужний та ЗСУ звернулися до українців
"Цинізм зашкалює": лукашенко звернувся до українців у День Незалежності та отримав жорстку відповідь"Цинізм зашкалює": лукашенко звернувся до українців у День Незалежності та отримав жорстку відповідь
Последние новости
Подгружаем последние новости