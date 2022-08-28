Зі східних регіонів планують евакуювати до зими півмільйона українців

Після успішної практики обов'язкової евакуації мешканців Донецької області влада не виключає, що програму евакуації населення можуть розширити на окремі райони у Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що враховуючи як ризики обстрілів, так і стан житлово-комунальної інфраструктури місцева влада може ухвалити рішення про евакуацію населення.

"Я ще раз повторю, мова не йде про евакуацію з усіх цих областей, а лише про евакуацію окремих районів. Так, у нас дійсно є дані і ми їх аналізуємо щодо того, яким буде опалювальний сезон в областях, які зараз страждають від обстрілів російської армії. І саме тому ми, оцінюючи ситуацію, чекаємо від керівництва ОВА листа, і лише на підставі таких листів ми прийматимемо рішення про евакуацію із зазначених районів", - сказала віце-прем'єр.

"Тобто, до півмільйона людей можуть переміститися зі східних областей до Центру і на Захід вже цієї осені чи взимку", - додала Верещук.

Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що нині немає підстав для обов'язкової евакуації населення з території Харківської області. 23 серпня із захоплених росіянами районів Харківщини за добу евакуювали 825 людей.