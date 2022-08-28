"Укрзалізниця" евакуювала майже 500 людей із Донбасу, фото

В рамках обов’язкової евакуацію, яку Міністерство реінтеграції оголосило на Донбасі, "Укрзалізниця" за одну добу вивезла майже 500 громадян, інформує Апостроф.

Про це повідомляє прес-служба державної компанії.

В "Укрзалізниці" зазначили, що навіть ракетні удари з боку ЗС РФ не зупинять обов’язкову евакуацію цивільного населення, яка розпочалася на початку серпня на Донбасі.

Через вимушену паузу, яка була проголошена після трагедії у Чаплиному, з Покровська знову вирушив евакуаційний потяг. Лише за один день, як повідомляє "Укрзалізниця", провідники у супроводі медиків вивезли до безпечних регіонів 492 людини.

"Продовжуємо робити свою роботу, бо кожен евакорейс - це потяг до перемоги", - додали у прес-службі.

На оприлюднених світлинах можна побачити, що провідники разом із правоохоронцями також допомогли евакуюватися із Покровська маломобільним громадянам.


Богдан Соловйов, Апостроф





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