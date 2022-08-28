МАГАТЕ сформувала делегацію для поїздки на ЗАЕС
До складу делегації увійшли 13 експертів.
Організація Об'єднаних Націй зі спостереження за ядерною діяльністю зібрала групу експертів для відвідин Запорізької атомної електростанції вже наступного тижня. Делегацію, у складі якої 13 експертів, очолить голова ядерної агенції Рафаель Маріано Гроссі, пише
Зазначається, що до складу місії МАГАТЕ увійшли експерти з Польщі та Литви, із Сербії та Китаю. А також представники Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії.
Едвін Лайман, експерт з ядерної енергетики зі Спілки стурбованих учених, сказав, що візит представників МАГАТЕ дозволить експертам перевірити стан усіх аварійних систем, а також запас дизельного палива, а потім вжити заходів для його поповнення.
Як повідомлялося, через ворожі обстріли Запорізьку АЕС вперше двічі відключали від енергомережі. У суботу "Енергоатом" повідомив про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високу та пожежну небезпеку.