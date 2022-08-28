МАГАТЕ сформувала делегацію для поїздки на ЗАЕС

Організація Об'єднаних Націй зі спостереження за ядерною діяльністю зібрала групу експертів для відвідин Запорізької атомної електростанції вже наступного тижня. Делегацію, у складі якої 13 експертів, очолить голова ядерної агенції Рафаель Маріано Гроссі, пише The New York Times у суботу, 27 серпня.

Зазначається, що до складу місії МАГАТЕ увійшли експерти з Польщі та Литви, із Сербії та Китаю. А також представники Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії.

Едвін Лайман, експерт з ядерної енергетики зі Спілки стурбованих учених, сказав, що візит представників МАГАТЕ дозволить експертам перевірити стан усіх аварійних систем, а також запас дизельного палива, а потім вжити заходів для його поповнення.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли Запорізьку АЕС вперше двічі відключали від енергомережі. У суботу "Енергоатом" повідомив про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високу та пожежну небезпеку.