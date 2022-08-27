Підписано договір, що відкриває для ЗСУ шлях до бажаних літаків: подробиці

ВСУ, авіація, винищувач

У суботу Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО Чехія та Польща охоронятимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29, що потенційно дозволяє їх передачу Україні.

Про це пише "Європейська правда".

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив журналістам на авіашоу в суботу, що Братислава готова відправити літаки в сусідню Україну, але угоди ще не досягнуто.

"Є політична воля, і має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги", – сказав Надь.

"Ця можливість розглядається, і як тільки буде досягнуто угоди, ми повідомимо вам" - додав він.

авіація, ВСУ, літак

Надь, який оцінив МіГи приблизно в 300 мільйонів євро, заявив, що Словаччина вимагатиме певної фінансової або матеріальної компенсації за свої пожертви.

Відповідно до суботньої угоди з сусідами Словаччини, Чехією та Польщею, з вересня вони охоронятимуть її небо, поки Словаччина очікує поставки 14 нових винищувачів F-16 американського виробництва. Угоду щодо F-16 було підписано в 2018 році, а літаки повинні бути поставлені в 2024 році.

Авіація ЗСУ, літак ЗСУ


Алексей Ионов, politeka.net





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