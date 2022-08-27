"Становище набагато гірше, ніж можна собі уявити": рф терміново забирає з Сирії озброєння через дефіцит

До зони бойових дій до України росіяни вивозять С-300 аж із Сирії.

Про це повідомляє військовий аналітик Олександр Коавленко:

"Згідно з даними Ізраїльської розвідки російські війська в районі Масьяфа в Сирії згорнули батарею ЗРК С-300 і, не просто її перенесли в іншу локацію, наприклад для прикриття їх баз Хмеймім або в Тартусі, а вивезли її назад до Росії.

До речі, в районі Масьяфа ця батарея була розгорнута для прикриття складів з боєприпасами проіранських проксі, за якими регулярно і успішно відпрацьовували ВПС Ізраїлю. Мабуть, кривизна землі заважала ефективно прикривати.

Але цікаво інше. Батарею справді не направили на захист будь-якої російської бази чи іншого об'єкта в Сирії, зокрема вивели. Причому всі ми чудово розуміємо, де найближчим часом ця батарея може бути.

Але ось у тому-то й справа, що офіційно на озброєнні Росії коштує 125 дивізіонів ЗРК С-300 - це 1500 ПУ. І, дивлячись на ці цифри, розумієш, що недоліку в цій техніці у Росії не повинно бути, як і відчуття дефіциту.

Ми вже неодноразово стикалися за 6 місяців з тим, що багато даних про російський військовий потенціал у відкритих джерелах були дуті. Причому дмухали їх самі ж російські військові, імітуючи військову міць "другої" армії світу.

Тисячі БПЛА, тисячі танків, нескінченний запас ракет... У результаті, МО РФ хвалилося 2 тис БПЛА після знищення перших 500 стали вилучати їх у МНС, прикордонників, ФСБ. Хвалялися 2700 танками, але вже після 800 знищених почали знімати з консервації.

Що ж до ЗРК С-300 то це в обслуговуванні не БМП і не танк, а складніший апарат ТО якого має бути регулярне та якісне. Регулярне та якісне. В Росії. Регулярне та якісне.

Власне, щось мені підказує, що реальний стан справ у росії з ЗРК С-300 набагато гірший, ніж можна собі уявити. І ось уже в зону бойових дій в Україну С-300 вивозять аж із Сирії".