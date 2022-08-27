Гауляйтер Маріуполя та інші: СБУ повідомила про підозру ще десяти високопосадовцям-колаборантам

Представники українських спецслужб зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще десяти так званих «посадовців» на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області. Про це повідомляє прес-служба СБУ .

Зокрема, правоохоронці повідомили про підозру «меру» Маріуполя та чотирьом його так званим «заступникам» за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Справу цих колишніх депутатів Маріупольської міської ради від ОПЗЖ, які добровільно перейшли на бік ворога та організовують роботу органів окупаційної влади вже скеровано до суду.

Також правоохоронці з’ясували, що очільник селищної Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації та два його заступники вирішили «залишити» за собою власні посади і при окупаційному режимі. Колаборанти добровільно очолили фейкову «адміністрацію Станично-Луганського району ЛНР» і всіляко намагаються довести росіянам свою лояльність.

«Встановлено, що вдаючись до тиску, обману та маніпуляцій, вони змушують місцевих мешканців працювати на окупантів, регулярно проводять агітаційну роботу та закликають підтримувати агресора», - повідомляють в СБУ .

Інший колаборант, який пішов на угоду з ворогом – це очільник одного зі структурних підрозділів захопленого росіянами «Луганськгазу».

«Щоб обійняти псевдопосаду «керівника» «Марківського міжрайнного управління по експлуатації газового господарства лнр «Луганскгаз», зловмисник наприкінці березня 2022 року передав загарбникам усе майно українського держпідприємства», - йдеться у повідомленні.

Колаборант забезпечив безперебійне газопостачання адмінбудівлі, в якій знаходилися представники «окупаційної влади» та незаконні збройні формування.