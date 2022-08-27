Передавав координати позицій ЗСУ: під Харковом затримано коригувальника вогню, фото

Правоохоронці викрили мешканця Харківської області, який співпрацював з російськими військами та передавав окупантам дані про місцезнаходження підрозділів Збройних сил України, інформує Апостроф.

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Колаборантом виявився 43-річний мешканець села Слатине, якому висунули звинувачення у співпраці зі ЗС РФ.

За даними слідства, підозрюваний займався збором розвідувальних даних про місцезнаходження підрозділів ЗСУ у Харківській області, а отриману інформацію передавав російськими військовослужбовцям. Під час тимчасової окупації села Слатине чоловік з’язався із представником окупаційних формувань та запропонував йому співпрацю.

"Чоловік з березня по серпень цього року робив скріншоти карт місцевості, на яких відмічав точки розташування військових та військової техніки ЗСУ на території м. Харкова та Харківської області, та направляв представникам РФ. Прокурори встановили, що 21 червня коригувальник надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після яких російська армія нанесла по ним удари", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

43-річному місцевому мешканцю оголошено підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу. Якщо провина чоловіка буде доведена у суді - йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.


Богдан Соловйов, Апостроф





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