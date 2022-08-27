ЗСУ відбили сьогодні наступ РФ на шести напрямках

Активні бойові дії ведуться по всіх напрямках фронту, окрім Волинського та Поліського. Водночас там зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі, інформує ZN.ua.

ЗСУ відбили сьогодні наступ РФ на шести напрямках
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Збройні сили України продовжують тримати лінію фронту і успішно відбивають спроби російської армії просунутися вглиб нашої країни, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вдень 27 серпня ЗСУ відбили наступ РФ:

  • на Харківському напрямку в районі Дементіївки;
  • на Слов’янському напрямку в районі Бражківки;
  • на Краматорському напрямку в районі Григорівки;
  • на Бахмутському напрямку в районі Соледару та Зайцевого;
  • на Авдіївському напрямку в районі Невельського і Олександрополя;
  • на Новопавлівському напрямку в районі Пречистівки та Павлівки.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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