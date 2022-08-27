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2022-08-27
ЗСУ відбили сьогодні наступ РФ на шести напрямках
Активні бойові дії ведуться по всіх напрямках фронту, окрім Волинського та Поліського. Водночас там зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі, інформує
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Збройні сили України продовжують тримати лінію фронту і успішно відбивають спроби російської армії просунутися вглиб нашої країни,
Вдень 27 серпня ЗСУ відбили наступ РФ:
- на Харківському напрямку в районі Дементіївки;
- на Слов’янському напрямку в районі Бражківки;
- на Краматорському напрямку в районі Григорівки;
- на Бахмутському напрямку в районі Соледару та Зайцевого;
- на Авдіївському напрямку в районі Невельського і Олександрополя;
- на Новопавлівському напрямку в районі Пречистівки та Павлівки.
Анастасія Дейна, ZN.ua