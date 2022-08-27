Війська РФ знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС

Російські окупаційні війська у суботу, 27 серпня, вчергове обстрілювали майданчик ЗАЕС, інформує НАЕК "Енергоатом".

"Через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС. Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Окупанти посилили тиск на працівників АЕС для нерозголошення ними свідчень про їхні злочини на станції під час приїзду місії МАГАТЕ.