Війська РФ знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС

Окупанти посилили тиск на працівників станції.

Війська РФ знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС
© Енергоатом

Російські окупаційні війська у суботу, 27 серпня, вчергове обстрілювали майданчик ЗАЕС, інформує НАЕК "Енергоатом".

"Через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС. Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Окупанти посилили тиск на працівників АЕС для нерозголошення ними свідчень про їхні злочини на станції під час приїзду місії МАГАТЕ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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