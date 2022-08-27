ЗСУ атакували контрольно-спостережні пункти військ РФ в Херсонській області

Українські військові влучили в контрольно-спостережні пункти російських окупаційних військ в Нововознесенському і Дудчанах, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи влучили в контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 83 та 11 десантно-штурмового полку у Нововознесенському та Дудчанах.", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники ліквідували 11 окупантів, знищили зенітно-ракетний комплекс та декілька одиниць броньованої техніки.