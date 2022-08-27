Не хочуть в Україну: військові рф збунтувалися проти командування, загострюється ситуація в Казахстані

окупанти, російські солдати, російські війська

Російські військові, які дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатись, щоб не брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, військовий контингент рф, розміщений у Казахстані, відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі задіяний у війні з Україною.

Проте в ГУР називають реальну причину: російські військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту на території України.

"Втім, командування рф не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади. Це близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням та технікою, які наразі дислокуються поблизу критичних об’єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо", — пояснюють у розвідці.

окупанти, російські солдати, російські війська

Також українські розвідники повідомляють, що рф практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України.

окупанти, російські солдати, російські війська


Тарас Галушко, politeka.net





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