ЗСУ знищили два російські "Смерчі" біля Чорнобаївки – депутат

У п’ятницю, 26 серпня, українські військові знищили дві російські реактивні системи залпового вогню "Смерч" біля Чорнобаївки Херсонської області, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

"Вчора неподалік Чорнобаївки окупанти виїхали двома реактивними системами залпового вогню «Смерч». Почали розкладатись, щоб завдати ударів по Миколаєву і в цей же момент в них прилетіло від наших Збройних Сил", - наголосив Хлань.