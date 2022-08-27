ЗСУ знищили два російські "Смерчі" біля Чорнобаївки – депутат

Цими РСЗВ окупанти збиралися обстрілювати Миколаїв.

ЗСУ знищили два російські
© Минобороны РоSSии/t.me

У п’ятницю, 26 серпня, українські військові знищили дві російські реактивні системи залпового вогню "Смерч" біля Чорнобаївки Херсонської області, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

"Вчора неподалік Чорнобаївки окупанти виїхали двома реактивними системами залпового вогню «Смерч». Почали розкладатись, щоб завдати ударів по Миколаєву і в цей же момент в них прилетіло від наших Збройних Сил", - наголосив Хлань.


Анна Конюченко, ZN.ua





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